Воды станет больше: пик весеннего половодья в Киеве ожидают 22 апреля

В Киеве пик весеннего половодья, по данным Укргидрометцентра, ожидают ориентировочно 22 апреля.

Об этом сообщили в КГГА.

По состоянию на 12:00 17 апреля уровень воды в Днепре составляет 9359 см (критический уровень — 9415 см).

«До критического уровня воды остается еще 50-60 см. Мы понимаем, что вода может достичь этого уровня, поэтому проводим дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть задействованы в оказании помощи жителям», — отметил директор Департамент муниципальной. безопасности Роман Ткачук.

В настоящее время подтоплены пойменные территории. Их заливает водой каждый год во время весеннего половодья. В частности, речь идет про острова парка «Муромец», Гидропарк, Труханов остров, залив Галерная, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. В этом году уровень воды на 0,5–1 метра превышает прошлогодний.

Телеграмм-канал «Где в Киеве» показал, как выглядит сейчас Корчеватский пляж.



Подтопило в этом году и Чернобыльский заповедник. Об этом сообщили на Facebook-странице прессслужбы. В заповеднике отметили, что для природы обильные весенние воды представляют собой «большое благо» на фоне последних маловодных и сухих лет.





Ранее мы писали, что из-за повышения уровня воды затопило парк Муромец и Гидропарк. Также подтопило набережную на Почтовой, Никольской Слободке и Оболони.

Фото: Киевинформ, Чернобыльский заповедник, «Где в Киеве»