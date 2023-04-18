Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр

Масштабного затопления Киева из-за весеннего половодья не прогнозируют. Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.

«Утром 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации (в Киеве – БП), даже снижение уровня воды. Те затопления, которые фиксируются сейчас – максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет», – сказал он.

В то же время в столице фиксируется затопление островов Муромец и Труханов, а также отдельных мест в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области.

По состоянию на 18 апреля фактический уровень воды в Днепре 650 см, в то время как критический – более 800 см. Уровень за последние сутки уменьшился на 7 сантиметров, об этом сообщили в КГВА.

До этого в КГГА сообщали, что в Киеве пик весеннего половодья , по данным Укргидрометцентра, ожидают ориентировочно 22 апреля.



Ранее мы публиковали фото, как затопило парк Муромец и Гидропарк .

Фото: Укринформ