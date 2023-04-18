Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр

418
Мария Иващук
share share

Масштабного затопления Киева из-за весеннего половодья не прогнозируют. Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.

«Утром 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации (в Киеве – БП), даже снижение уровня воды. Те затопления, которые фиксируются сейчас – максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет», – сказал он.

В то же время в столице фиксируется затопление островов Муромец и Труханов, а также отдельных мест в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области.

По состоянию на 18 апреля фактический уровень воды в Днепре 650 см, в то время как критический – более 800 см. Уровень за последние сутки уменьшился на 7 сантиметров, об этом сообщили в КГВА.

До этого в КГГА сообщали, что в Киеве пик весеннего половодья , по данным Укргидрометцентра, ожидают ориентировочно 22 апреля.

Ранее мы публиковали фото, как затопило парк Муромец и Гидропарк .

Фото: Укринформ

Опубликовано: 18 апреля 2023
share share
«Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять «Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards Во Львовской области горела «Карпатская хата» XIX века с музейными экспонатами Во Львовской области горела «Карпатская хата» XIX века с музейными экспонатами
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.