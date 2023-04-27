Что предлагают сделать с Голосеевской башней: 3 предложения архитекторов для застройщика

Архитектурно-проектная группа Анны Кирий работает над предпроектными предложениями приспособления Голосеевской башни, возле которой хотят построить ЖК.

Команда архитекторов предлагает поделить башню на пять уровней, пишет «Хмарочос».

На ее последнем этаже хотят сделать мостик между башней и домом. Ступени должны быть либо винтовые по периметру, либо смотровые прямолинейные. Также среди предложений – сделать стеклянный инклюзивный лифт.

Архитекторы имеют три предложения по функциональному зонированию башни. Их будет рассматривать застройщик.

Согласно первой, первый этаж становится сквозным проходным общественным пространством. Кафе размещается на двух этажах выше. Два верхних уровня занимает СПА с бассейном. Так башня станет многофункциональной и будет привлекать людей с разными запросами.

Второе предложение: на первом этаже для студентов НУБиП располагается проходное и общедоступное общепита. Над кафе открывается эколого-образовательный центр. Так башня будет выполнять образовательную функцию и станет общим общественным пространством.

Третье предложение: на последнем этаже обустраивают кафе с выходом на видовой балкон. На всем остальном пространстве располагается арт-центр. Так башня становится общедоступной достопримечательностью. Это решение соответствует варианту с обзорной прямолинейной лестницей.

Напомним, что на днях местные жители увидели возле Голосеевской водонапорной башни, которую в феврале внесли в список объектов культурного наследия, строителей.

Компания «Голосеевские башни» хочет построить ЖК на улице Ореховатский путь, между домами 9 и 11. Именно на этом участке и расположена 70-летняя водонапорная башня.

Юрист застройщика Максим Гринь заверил журналистов, что никаких строительных работ они сейчас проводят: только убирают территорию и обустраивают пешеходные дорожки. Также он отметил, что местные жители контактируют с архитектором Анной Кирий, разрабатывающей концепцию ЖК с приспособлением водонапорной башни. В то же время, жители считают, что участок с башней нужно присоединить к Национальному парку «Голосеевский».

Ранее мы писали, что застройщик предлагал жителям дома с насекомыми выкупить квартиры, чтобы снести памятник и увеличить площадь строительства .

Фото: «Мапа Реновації», «Хмарочос»