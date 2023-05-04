В Киеве пройдет толока возле исторического «Дома с мухами»: активисты приглашают всех желающих

6 мая в 11:00 состоится толока возле исторического Дома с мухами на улице Владимирской, 93.

К ней приглашают присоединиться активисты из институции по сохранению архитектурного наследия Киева «Кирпич».

Это здание пытались демонтировать, но на прошлой неделе процесс уничтожения был остановлен.

«На месте осталось много разного мусора, поэтому Дом Марии Станиславской выглядит сейчас не так аккуратно», — отметил активист Дмитрий Петров.

Рядом с домом хотят посадить цветы и убрать строительный мусор.

Напомним, что застройщик уже успел разобрать часть третьего этажа «Дома с мухами». Но благодаря огласке сейчас уничтожение памятника архитектуры остановлено.

Ранее мы писали, что активисты призывают киевские власти спасти озеро Синее на Виноградаре.

Фото: Дмитрий Перов, Марьяна Закордонец