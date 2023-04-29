Застройщик разобрал часть третьего этажа «дома с насекомыми»

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Валерия Гуржий
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Застройщик успел разобрать часть третьего этажа дома по улице Владимирской, 93, где расположен памятник архитектуры «дом с насекомыми» 1893 года.

Об этом сообщили в " Мапі Реновації".

Активисты ожидают, что Киевская городская прокуратура откроет уголовное производство по незаконному повреждению объекта культурного наследия.

До этого Департамент городского благоустройства КГГА демонтировал незаконный забор вокруг достопримечательности.

Ранее мы писали, что департамент охраны культурного наследия требует прекратить какие-либо работы на объекте по адресу Владимирская, 93, где начали сносить доходный дом Марии Станиславской.

После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику, а один из строителей продолжил разбирать памятку вручную.

Рядом с домом, на улице Владимирская 95/42, началось новое строительство. В результате работ памятник архитектуры оказался в аварийном состоянии.

Впоследствии стало известно, что жители пытались остановить строительство. Тогда жителям дома предложили выкуп квартир по цене ниже рыночной для того, чтобы «снести дом и увеличить площадь строительства».

Фото: Дмитрий Перов, Марьяна Закордонец

Опубликовано: 29 апреля 2023
київ історична будівля Забудовники
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