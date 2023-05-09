На Оболонском острове продолжается строительство, несмотря на найденные на нем археологические находки

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Валерия Гуржий
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На Оболонском острове продолжается строительство, несмотря на официальные заявления относительно нахождения на нем археологических находок.

Об этом сообщила глава ОО "Почайна" Аннабелла Морина.

Активисты призывают власти приостановить строительство на острове, но оно продолжается. К тому же, по словам Мориной, сейчас идут "бумажные войны", чтобы не приступать к раскопкам.

Институт археологии НАНУ требует привести ситуацию к требованиям Закона "Об охране культурного наследия". В противном случае дело будет уже за правоохранителями.

Она заверила, что расследование по уничтожению культурного слоя строителями уже начато.

Ранее мы писали, что на Оболонском острове во время строительных работ обнаружили археологические находки старославянских времен.

После чего научный сотрудник Института археологии НАНУ Виталий Козюба подтвердил, что на Оболонском острове есть культурный слой, который необходимо исследовать.

Напомним, что в конце марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом году в столице появится большая рекреационная зона на Оболони: она соединит парк «Наталка», набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост.

Фото: Big Kyiv

Опубликовано: 09 мая 2023
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