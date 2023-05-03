Петиция против строительства трехуровневого паркинга на Оболони набрала 6000 подписей

459
Мария Иващук
share share

Петиция против строительства трехуровневого паркинга на улице Приречной возле Оболонской набережной и за бустройство парка набрала более 6 000 подписей. Теперь ее должны рассмотреть местные власти.

Громада и инициативная группа парка «Приречная» призывают защитить от застройки зеленую зону полуострова у залива Собачье Гирло.

Согласно Генплану, территория, где хотят возвести паркинг, относится к "существующим озелененным территориям общего пользования, зонам массового отдыха населения и рекреационных зон".

Автор петиции призывает, в частности, отменить решение Киевсовета о предоставлении земли для строительства паркинга на Приречной, рассмотреть альтернативные места его строительства, провести общественные обсуждения.

Отмечается, что земельный участок, который был передан решением Киевсовета на пленарном заседании 20 апреля коммунальному предприятию «Жилинвестстрой-УКБ», расположен в зоне регулярного подтопления.

Также на ней находится более ста здоровых многолетних деревьев, которые уже начали уничтожать.

"Участок под застройку расположен на месте сооружения общественной защиты населения - водоподпорного гидротехнического сооружения (дамбы), которое защищает жилой массив Оболонь от подтоплений в период весеннего половодья", - говорится в тексте петиции.

Напомним, что в марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг, для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.

Мы писали, что на Оболонском острове во время строительных работ были обнаружены археологические находки старославянских времен, а археологи подтвердили наличие культурного слоя на Оболонском острове и призвали его исследовать.

Опубликовано: 03 мая 2023
Оболонський острів
share share
В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Украине выпустили первую растительную альтернативу тунцу: где купить В Украине выпустили первую растительную альтернативу тунцу: где купить Украинцы смогут покупать и продавать авто через «Действие»: как будет работать услуга Украинцы смогут покупать и продавать авто через «Действие»: как будет работать услуга Стоимость реконструкции киевских развязок больше, чем бюджет Тернополя – «Пассажиры Киева» Стоимость реконструкции киевских развязок больше, чем бюджет Тернополя – «Пассажиры Киева» На левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой На левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой Как мама и дочь из Одессы открыли поп-ап ресторан в Ницце Как мама и дочь из Одессы открыли поп-ап ресторан в Ницце На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.