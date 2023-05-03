Петиция против строительства трехуровневого паркинга на Оболони набрала 6000 подписей

Петиция против строительства трехуровневого паркинга на улице Приречной возле Оболонской набережной и за бустройство парка набрала более 6 000 подписей. Теперь ее должны рассмотреть местные власти.

Громада и инициативная группа парка «Приречная» призывают защитить от застройки зеленую зону полуострова у залива Собачье Гирло.

Согласно Генплану, территория, где хотят возвести паркинг, относится к "существующим озелененным территориям общего пользования, зонам массового отдыха населения и рекреационных зон".

Автор петиции призывает, в частности, отменить решение Киевсовета о предоставлении земли для строительства паркинга на Приречной, рассмотреть альтернативные места его строительства, провести общественные обсуждения.

Отмечается, что земельный участок, который был передан решением Киевсовета на пленарном заседании 20 апреля коммунальному предприятию «Жилинвестстрой-УКБ», расположен в зоне регулярного подтопления.

Также на ней находится более ста здоровых многолетних деревьев , которые уже начали уничтожать.

"Участок под застройку расположен на месте сооружения общественной защиты населения - водоподпорного гидротехнического сооружения (дамбы), которое защищает жилой массив Оболонь от подтоплений в период весеннего половодья", - говорится в тексте петиции.

Напомним, что в марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг , для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.