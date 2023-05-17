Киев аннулирует документы на МАФы возле метро "Житомирская", которые раньше называли законными

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Мария Иващук
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Владелец МАФа, преграждающего проход к метро "Житомирская", самовольно увеличил разрешенную площадь размещения более чем в два раза и не получал согласования от метрополитена.

Об этом сообщил глава Общественного Совета при КГГА Геннадий Кривошея в Facebook.

"Паспорта выдали на 300 кв.м, по факту установлено 704 кв. м. Площадь незаконно увеличена на 120%. У владельцев есть право на пользование землей. Однако сооружение "вылезло" за пределы этой земли на два соседних коммунальных участка и перегородило вход к метрополитену. Соглашений метрополитен не предоставлял (хотя мне рассказывали что оно есть)", – отмечает Кривошея.

Также он добавил, что на комиссии по демонтажу приняли решение об аннулировании всех паспортов привязки, и теперь Департамент городского благоустройства КГГА может принять решение о демонтаже объектов.

Напомним, что ранее в КГГА ответили, что МАФы, прикрывающие проход к метро "Житомирская" , установлены законно, а владелец имеет паспорта, выданные Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевсовета со сроком действия до 22 августа 2027 года.

Опубликовано: 17 мая 2023
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