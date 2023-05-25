Киевляне выбрали, кем заменить бюсты российским деятелям на метро "Университет"

В "Киев Цифровой" завершилось голосование за замену бюстов российских деятелей на станции метро "Университет".

По результатам голосования киевляне хотели бы заменить:

Бюст российского химика Петра Менделеева на бюст украинского врача Николая Пирогова;

Бюст Михаила Ломоносова – на бюст князя Владимира Великого;

Максима Горького – на Михаила Грушевского;

Александра Пушкина – на Василия Стуса.

В то же время член Комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимош Мартыненко-Кушлянский критикует решение о замене бюстов.

«Не знаю, по чьей инициативе начался этот виртуальный скульптурный карнавал, но это не переосмысление пространства станции метро, а профанация. Это так не делается. Символическое пространство так не работает. Памятники и бюсты – не вазоны с цветами, которые можно переставлять, как заблагорассудится», – отмечает Тимош Мартыненко-Кушлянский.

Фото: Вечерний Киев