Киевляне выбрали, кем заменить бюсты российским деятелям на метро "Университет"

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Мария Иващук
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В "Киев Цифровой" завершилось голосование за замену бюстов российских деятелей на станции метро "Университет".

По результатам голосования киевляне хотели бы заменить:

  • Бюст российского химика Петра Менделеева на бюст украинского врача Николая Пирогова;
  • Бюст Михаила Ломоносова – на бюст князя Владимира Великого;
  • Максима Горького – на Михаила Грушевского;
  • Александра Пушкина – на Василия Стуса.

В то же время член Комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимош Мартыненко-Кушлянский критикует решение о замене бюстов.

«Не знаю, по чьей инициативе начался этот виртуальный скульптурный карнавал, но это не переосмысление пространства станции метро, а профанация. Это так не делается. Символическое пространство так не работает. Памятники и бюсты – не вазоны с цветами, которые можно переставлять, как заблагорассудится», – отмечает Тимош Мартыненко-Кушлянский.

Фото: Вечерний Киев

Опубликовано: 25 мая 2023
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