Спортбаза «Спартак» на Подоле окончательно перешла в коммунальную собственность Киева

Учебно-спортивная база «Спартак» по улице Кирилловская, 105 окончательно перешла из государственной в коммунальную собственность Киева.

Уже подписали соответствующее распоряжение, чтобы начать этот переход, сообщили в пресс-службе КГГА.

На базе учебно-спортивной базы «Спартак» работает шесть детско-юношеских спортивных школ. Они финансируются за счет бюджета Киева. Школы посещают более 2230 детей.

В КГГА отмечают, что сегодня материально-техническая база спортбазы нуждается в капитальном ремонте и обновлении спортивного оборудования. Поэтому город готов выделять средства на реконструкцию стадиона как целого комплекса, включая бассейн, беговые дорожки и крытый манеж.

Напомним, что процесс передачи базы в коммунальную собственность длился 2 года. В 2021 году Кабинет Министров Украины отнес учебно-спортивную базу «Спартак» на улице Кирилловской, 105, в сферу управления Киевской городской государственной администрации. А в феврале 2022-го Киевсовет дал согласие на принятие спортбазы в коммунальную собственность.

Стадион «Спартак» был построен в 1934 году. Там есть футбольное поле с трибунами на пять тысяч мест, игровые площадки, секторы для толкания ядра, метание диска, молота, копья, два закрытых спортивных зала, сауна, закрытый бассейн (длина дорожки — 25 м), гостиница на 150 мест.

Во время капитального ремонта 1977-1980 годов построили четыре металлических вышки (высота до 30 м) для освещения стадиона. За последние годы на территории стадиона было построено два поля для минифутбола, капитально отремонтировано здание бассейна. Визитной карточкой стадиона является бронзовый барельеф легендарного древнего героя Спартака, в честь которого и назвали стадион.

Ранее мы писали, что на Оболони будет отремонтирован стадион спортивной школы «Смена».

Фото из открытых источников