Спортбаза «Спартак» на Подолі остаточно перейшла в комунальну власність Києва

Навчально-спортивна база «Спартак» на вулиці Кирилівська, 105 остаточно перейшла із державної до комунальної власності Києва.

Уже підписали відповідне розпорядження, аби розпочати цей перехід, повідомили в пресслужбі КМДА.

Наразі на базі навчально-спортивної бази «Спартак» працює шість дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони фінансуються коштом бюджету Києва. Школи відвідують понад 2 230 дітей.

У КМДА зазначають, що сьогодні матеріально-технічна база спортбази потребує капітального ремонту й оновлення спортивного обладнання. Тож місто готове виділяти кошти на реконструкцію стадіону як цілого комплексу включно з басейном, біговими доріжками та критим манежем.

Нагадаємо, що процес передачі бази до комунальної власності тривав 2 роки. У 2021-му Кабінет Міністрів України відніс учбово-спортивну базу «Спартак» на вулиці Кирилівській, 105, до сфери управління Київської міської державної адміністрації. А в лютому 2022-го Київрада надала згоду на прийняття спортбази до комунальної власності.

Стадіон «Спартак» спорудили в 1934 році. Там є футбольне поле з трибунами на п’ять тисяч місць, ігрові майданчики, сектори для штовхання ядра, метання диска, молота, списа, два закриті спортивні зали, сауна, закритий басейн (довжина доріжки — 25 м), готель на 150 місць.

Під час капітального ремонту 1977–1980 років спорудили чотири металевих вишки (висота до 30 м) для освітлення стадіону. За останні роки на території стадіону було збудовано два поля для мініфутболу, капітально відремонтовано будівлю басейну. Візитівкою стадіону є бронзовий барельєф легендарного стародавнього героя Спартака, на честь якого й назвали стадіон.

Раніше ми писали, що на Оболоні відремонтують стадіон спортивної школи «Зміна».

Фото з відкритих джерел