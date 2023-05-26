Для моста-волны на Оболони уже изготовили гигантские блоки для арок

В Киеве продолжают строить пешеходный мост-волну между Оболонской набережной и Оболонским островом.

Недавно на стройплощадку уже доставили металлические блоки для арок, сообщили в компании «Укрсталь Конструкция».

Она занимается проектированием, изготовлением и монтажом мостовых металлоконструкций для этого объекта.

Как отмечается, металлические блоки изготовили на заводе компании «Укрсталь Днепр», реализовавшего проект строительства Запорожского моста. Они спроектированы и произведены по специальной технологии, не имеющей аналогов в Украине. Вес одной части арки составляет от 2 до 7 тонн.

Напомним, что Метрополия Большого Парижа выделила на продолжение строительства пешеходного моста-волны на Оболони 19 496 412 грн.

Мост будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.

Как сообщили в Оболонской РГА, в марте 2023 года приступили к работе по устройству металлических технологических опор. Согласно проекту, они необходимы для монтажа металлоконструкций пролетного строения арки. Строительство планируется завершить в 2024 году.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко опубликовал видео с проектом капитального ремонта Оболонского острова, а также набережной с трехуровневым паркингом.

Фото: «Укрсталь Конструкция»