Укрытия в Киеве будут постоянно открыты – КГГА

Глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук на брифинге заявил, что укрытия в городе должны быть постоянно открыты.

"Сегодня принято решение, чтобы укрытия были постоянно открыты. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там приюты", – сказал он.

Городские власти также призывают киевлян присоединяться к проверке доступа к укрытиям вместе с мониторинговой группой "Озон". Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен Меморандум о сотрудничестве по контролю над работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон".

“Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Уже провели ряд общих инспекций», – говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться, нужно написать письмо на электронную почту Департамента муниципальной безопасности [email protected] .