Возле "Житомирской" демонтируют МАФы, которые раньше называли законными: фото

На Берестейском проспекте возле станции метро "Житомирская" демонтируют МАФы, которые, согласно результатам проверки, не отвечают требованиям паспортов привязки и загораживают вход в метро .

Об этом сообщает КГГА.

В связи с выявленными нарушениями Департамент градостроительства и архитектуры аннулировал соответствующие документы , и 15 июня начался демонтаж временных сооружений.

МАФы значительно превышают установленную площадь указанную в паспортах привязки. Они занимают 700 кв. м, хотя паспорта было выдано на 300 кв.

“Несмотря на то, что переход к станции метрополитена пока не работает, размещение такого торгового сооружения в столице недопустимо. Это выглядит неэстетично и громоздит общественное пространство”, – говорится в сообщении КГГА.