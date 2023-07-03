В Одессе, несмотря на охранный статус, сносят старинный особняк Гавсевича.

В Одессе сносят памятник архитектуры, расположенный возле парка Шевченко. Речь идет о старинном особняке Гавсевича, где раньше работал городской роддом №6.

Об этом сообщает издание «Думская».

В настоящее время сотрудники компании «Универсал директ» уничтожили практически все здание. Остался только фасад.

В городском ГАСКе изданию рассказали, что снос здания в документах назван «противоаварийными работами». Отмечается, что они санкционированы департаментом культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия областной военной администрации. В Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства и правоохранительных органов направили акт об уничтожении памятника.

Напомним, что ранее здание принадлежало ООО «Городской андрологический центр». Предприятие взяло памятник архитектуры в аренду 2001 года при условии его реставрации в течение двух лет. Однако вместо ремонта оттуда просто выселили медицинских работников, огородили здание забором и поставили охраняемую будку. С этого времени дом начал стремительно разрушаться.

Затем особняк приобрела компания «Универсал Директ». В марте 2021-го ее оштрафовали за содержание здания в неположенном состоянии. Осенью 2021 года в особняке проводились ремонтные работы.

Мэрия попыталась через суд вернуть памятник архитектуры обратно, но вмешался областной совет, пишет «Думская».

Особняк 1903 построил известный архитектор Самуил Гальперсон для владельца одесского ломбарда Антона Гавсевича.

Фото: «Думская»