Застройщик «Ковальская» подал в суд на активиста из-за информации о сносе дома на Жилянской

Застройщик «Ковальская» подал в суд на столичного активиста Дмитрия Перова. Иск касается строительства по улице Жилянской, 47.

Об этом Дмитрий сообщил на своей фейсбук-странице.

Застройщик считает, что здание 1860-х годов, являющееся последним образцом ранней застройки улицы Жилянской, не имело никакой ценности, отмечает Перов.

В связи с иском активист собирает средства на услуги адвоката.

В компании «Ковальская» заявили, что «ложные манипулятивные заявления гражданина Перова нанесли ущерб деловой репутации, поэтому компания потребует от ответчика опровержения».

«Ряд СМИ опубликовал искаженную и ложную информацию относительно сооружения на улице Жилянская 47, которая находится на территории будущего NUVO Business Park», — сообщили в «Ковальской» издании «Хмарочос».

Редакция БЖ обращалась в компанию «Ковальская» за комментарием о законности сноса усадьбы. Застройщик ответил, что информация в нашей новости не соответствует действительности. Поэтому компания требует удалить новость, в противном случае они будут подавать иск в суд.

«Учитывая принципы журналистской этики и право группы «Ковальская» на защиту чести, достоинства, деловой репутации, призываем редакцию удалить публикацию, вводящую читателей в заблуждение по поводу действий группы «Ковальская». В противном случае ваше медиа может стать соответчиком по делу гражданина Перова Дмитрия Анатольевича, чья клевета привела к причинению вреда нашей деловой репутации», — говорится в письме.

Свою позицию по сути и соответствующие документы компания не предоставила. Также редакция не получила ответа, какая именно информация на нашем сайте, по мнению «Ковальской», не соответствует действительности.

Как Перов сообщал ранее, дом-усадьба на Жилянской, 47 – это один из старейших примеров застройки улицы. В июне дом начали разбирать и снесли. На месте усадьбы 19 века планируют построить многофункциональный комплекс Nuvo Business Park.

В то же время, Департамент культурного наследия КГГА сообщил, что дом на Жилянской, 47 принадлежал к рядовой застройке. Он не имеет ярко выраженных архитектурных стилевых признаков и декоративного оформления.

Как сообщают краеведы, дом является самым старым примером сохранившегося до сих пор застройки улицы. Вероятно, усадьбу возвели в 1860-х годах, и она принадлежала к территории пивного завода Иосифа Бродского. Краеведы отмечают, что сооружение могли использовать как место для проживания работников.

В советское время это была территория молокозавода на Жилянской, в том числе здесь размещалась администрация предприятия. После распада ссср завод приватизировали, он получил новое название ОАО «Радуга». В 1999 году завод выкупили и назвали ЗАО Первый Киевский молочный завод. С октября 2007 года завод был перенесен в другое место, а земельный участок по адресу улица Жилянская, 47 отдали под жилищно-офисную застройку.

В 2021 году Киевсовет проголосовал за организационные меры по сохранению киевских исторических зданий ХІХ-ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждения. В списке есть дом по улице Жилянской, 47. В документе говорится о рекомендациях для собственников воздержаться от проведения работ на этих участках.

Фото: Дмитрий Перов, «Ковальская»