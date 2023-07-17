Здание на улице Франко продали за 12,8 млн грн. Она граничит с домом XIX века, который начали разбирать

В прошлом году Департамент коммунальной собственности КГГА продал за 12,8 млн. гривен нежилое здание на Ивана Франко, 26Б. Она граничит с домом Ивана Михайловского в 1899 году, который начали недавно разбирать строители.

О продаже говорит информация на сайте prozorro.sale.

Отмечается, что сооружение Ивана Франко, 26Б купила общественная организация «Ассоциация Национально-патриотического воспитания детей и подростков». Ею руководил Олег Поднебенный.

По информации журналиста Владимира Бондаренко, Поднебенный руководит рядом компаний, принадлежащих Сергею Коровченко. Это муж Влады Молчановой, которая является владелицей строительной компании Stolitsa Group. Именно эта компания, вероятно, начала строительство ЖК H2O на берегу озер Тяглее и Небреж. Указанная территория, как сообщил активист Дмитрий Перов, имеет природно-заповедный и природоохранный статус.

Напомним, что 14 июля дом профессора Ивана Михайловского 1899, расположенный на улице Ивана Франко, 26А, начали разбирать. В Министерстве культуры и информационной политики Украины объяснили, что дом должны были реставрировать. Активист Дмитрий Перов вызвал полицию, были составлены заявления по факту проведения незаконных строительных работ, и после обеда работы удалось остановить. Однако застройщик уже успел снять с дома столетние деревянные доски и демонтировать элементы перекрытия стен.

Как сообщил Департамент городского благоустройства, по состоянию на 12.51 17 июля строительные работы на улице Ивана Франко, 26 остановлены из-за отсутствия у застройщика полного пакета документов. Там отметили, что инспектор благоустройства еще 15 июля внес предписание с требованием предоставить соответствующую документацию. 17 июля утром на место вызвали полицию, чтобы остановить работу. Пока они не происходят.

Дом, расположенный на улице Ивана Франко, 26А, был построен в конце 19 века. Там проживал музыкант-флейтист и профессор Иван Михайловский, солист оркестра Киевской оперы.

Фото: Дмитрий Перов