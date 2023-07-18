В КГГА сообщили во сколько обойдется обустройство наземного перехода возле метро "Университет"

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Валерия Гуржий
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Обустройство наземного перехода вблизи метро "Университет" обойдется ориентировочно в 1,8 млн. грн.

Об этом в интервью "Ліга.net" сообщил глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, это необходимые минимальные затраты. Дороже всего будут светофорные объекты и покрытия.

"Но еще нужно снять секции забора, ограждающего бульвар от проспекта — они ведь отнесены к культурному наследию. По времени — мы могли бы в течение месяца это реализовать"

Ранее мы писали, что Киевавтодор планирует обустроить наземный переход в метро «Университет» до конца 2023 года. Согласно решению городского совета, дорожники будут дублировать все подземные переходы наземными.

Напомним, что проект наземного пешеходного перехода в метро «Университет» был согласован на Общественном бюджете еще в 2019 году. Однако его не поддержала полиция: стражи порядка просят сделать правильную разметку и знаки, чтобы согласовать схему организации дорожного движения.

Фото: Комментарии

Опубликовано: 18 июля 2023
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