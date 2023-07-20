Киев потратит 93 млн гривен на демонтаж корпуса завода «Большевик»

В Киеве объявили тендер на демонтаж пятого цеха бывшего завода Большевик в рамках проекта реконструкции транспортной развязки на Шулявке.
Как свидетельствуют данные в системе Prozorro, на это планируют потратить 93,38 млн гривен.
Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 июля, аукцион запланирован на 25 июля.
Работы хотят выполнить до 29 февраля 2024 года.
Ранее мы писали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода планируют завершить до конца 2024 года.
Ранее "Пассажиры Киева" пригласили подписать петицию о запрете строить новые развязки в столице, пока городские власти не достроят Шулявский путепровод, который планировали закончить еще в 2019 году.