Киев потратит 93 млн гривен на демонтаж корпуса завода «Большевик»

В Киеве объявили тендер на демонтаж пятого цеха бывшего завода Большевик в рамках проекта реконструкции транспортной развязки на Шулявке.

Как свидетельствуют данные в системе Prozorro, на это планируют потратить 93,38 млн гривен.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 июля, аукцион запланирован на 25 июля.

Работы хотят выполнить до 29 февраля 2024 года.

Ранее мы писали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода планируют завершить до конца 2024 года.