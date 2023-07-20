Киев потратит 93 млн гривен на демонтаж корпуса завода «Большевик»

545
Мария Иващук
share share

В Киеве объявили тендер на демонтаж пятого цеха бывшего завода Большевик в рамках проекта реконструкции транспортной развязки на Шулявке.

Как свидетельствуют данные в системе Prozorro, на это планируют потратить 93,38 млн гривен.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 июля, аукцион запланирован на 25 июля.

Работы хотят выполнить до 29 февраля 2024 года.

Ранее мы писали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода планируют завершить до конца 2024 года.

Ранее "Пассажиры Киева" пригласили подписать петицию о запрете строить новые развязки в столице, пока городские власти не достроят Шулявский путепровод, который планировали закончить еще в 2019 году.

Опубликовано: 20 июля 2023
шулявка шулявский путепровод
share share
В Украине выпустят арт-бук с фотографиями аутентичных деревенских домов В Украине выпустят арт-бук с фотографиями аутентичных деревенских домов На Позняках открыли Faine Bistro с завтраками, пиццей и ребрышками На Позняках открыли Faine Bistro с завтраками, пиццей и ребрышками Crimea Beach Party: бренд Saint Javelin выпустил коллекцию, посвященную Крыму Crimea Beach Party: бренд Saint Javelin выпустил коллекцию, посвященную Крыму ВДНГ запустил онлайн-реестр объектов культурного наследия, который можно дополнять ВДНГ запустил онлайн-реестр объектов культурного наследия, который можно дополнять Гуцульская художественная резьба по дереву признана нематериальным наследием Украины Гуцульская художественная резьба по дереву признана нематериальным наследием Украины В Киеве планируют защитить граффити Бэнкси на Майдане Незалежности: как именно В Киеве планируют защитить граффити Бэнкси на Майдане Незалежности: как именно В Киеве только 16% арендодателей готовы сдавать квартиры владельцам животных В Киеве только 16% арендодателей готовы сдавать квартиры владельцам животных Украинка Таню Муиньо сняла еще один клип для Гарри Стайлза Украинка Таню Муиньо сняла еще один клип для Гарри Стайлза
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.