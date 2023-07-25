«Киевгорстрою» не хватает 24 млрд гривен, чтобы достроить 20 столичных ЖК

Чтобы завершить строительство 20 жилых комплексов, крупнейшему столичному застройщику «Киевгорстрой» не хватает 24 млрд гривен.

Об этом в интервью Forbes сообщила директор департамента по продажам и маркетингу компании Татьяна Маркова.

4,5 млрд гривен из указанной суммы нужны, чтобы достроить 9 ЖК, которые «Киевгорстрой» получил от обанкротившегося конкурента «Укрбуд».

Пока для застройщика ищут аудитора, а в КГГА создали временную контрольную комиссию для проверки компании.

Напомним, что в апреле 2023 года «Киевгорстрой» приостановил работы на строительных площадках из-за нехватки средств. Председатель правления Игорь Кушнир объяснял проблемы удорожанием стройматериалов, почти полным отсутствием продаж, сокращением квалифицированных кадров и неуплатой рассрочок.

Вариантами выхода из ситуации он называл выкупы недвижимости городом на 300 млн. гривен, докапитализацию компании на 1 млрд. гривен или получение банковского кредитования.

Выкуп квартир по городу рассматривался, однако его отложили после решения провести аудит. Привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГБ не удалось, сообщила Маркова. По ее мнению, лучшим вариантом является докапитализация, а миллиарда должно хватить для минимально необходимых работ на стройплощадках до окончания активной фазы боевых действий.

«Киевгорстрой» располагает несколькими объектами на достроительных стадиях: на шести жилых комплексах площадью 411,5 тыс. кв. м недвижимости получена разрешительная документация. Этот «задел» позволит вывести компанию в «плюс» после возобновления спроса», - надеется Маркова.

Напомним, что в апреле «Киевгорстрой» возобновил работы на четырех площадках: ЖК «Урловский-1», «Урловский-2», Mirax и «Абрикосовый».

Фото: «То есть Львов»