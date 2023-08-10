Петиция с призывом восстановить исторический дом на Софиевской набрала необходимое количество голосов

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Мария Иващук
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Петиция по восстановлению и предоставлению статуса памятника архитектуры дому по улице Софиевской, 20/21 набрала необходимые 6000 голосов.

Ранее активисты информировали, что дом хотят снести, а вместо этого построить офисную 10-этажку с подземным паркингом.

В тексте петиции отмечают, что именно в этом здании глава Центральной Рады УНР Михаил Грушевский объявил Акт Соединения УНР и ЗУНР.

В то же время, по информации специалистов Музея Истории города Киева, нет доказательств выступления Михаила Грушевского на балконе именно этого дома, сообщил Кличко. Однако учёные продолжают работать над поиском подтверждений в архивах.

Ранее мэр Виталий Кличко пообещал , что историческое здание на Софиевской улице получит статус памятника архитектуры.

Напомним, что здание, выходящее на Софийскую площадь, построено в 1870 году по проекту архитектора А. Сопоцинского для коллежского асессора Г. Лозицкого.

В 2011 году Минкульт признал здание не подлежащим внесению в реестр.

Опубликовано: 10 августа 2023
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