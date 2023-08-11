Разрешение на "реконструкцию" уничтоженного дома на Подоле предоставили в Минкульте

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Мария Иващук
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Разрешение на реконструкцию 200-летнего дома на Ярославской, 13-Б, снесенного 10 августа, предоставили в Министерстве культуры и информационной политики.

Об этом сообщила эксдепутат Киевсовета Елена Терещенко в Facebook.

В сообщении говорится, что заместитель министра культуры Екатерина Чуева руководила группой специалистов Минкульта, которые анализировали документы и готовили текст согласования документации на "реконструкцию" исторического дома. Разрешение предоставили 14 марта 2023 года.

"Специалисты прекрасно знали, что данный дом относится к "перечню значительных исторических зданий", которые еще просто не успели занести в реестр", - пишет Терещенко.

Так здание выглядело до демонтажа

Ранее в Департаменте охраны культурного наследия заявили, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле.

Полиция Киева приступила к уголовному производству по факту сноса дома на Ярославской, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Опубликовано: 11 августа 2023
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