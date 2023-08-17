Владелец разрушенного особняка Гавсевича в Одессе заплатил штраф и предложил проект восстановления

Владелец разрушенного имения Гавсевича в Одессе заплатил штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

К тому же ООО «Универсал Директ», которому принадлежит памятник, передал в областной департамент культуры проект восстановления усадьбы.

Проект должен пройти согласование специалистов, а в случае замечаний учесть их. После согласования проекта владелец здания получит разрешение на проведение работ.

Ранее мы писали, что прокуратура открыла производство из-за сноса имения Гавсевича в Одессе. А владельца старинной усадьбы обязали уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен и восстановить здание, которое он незаконно частично разобрал.

Фото: ГАСК Одессы, Одесская ОВА