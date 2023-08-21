Строительная компания пытается через суд отменить запрет на строительство ТРЦ на Крещатике

Строительная компания «Олимп-ЛТД», начавшая возводить на Крещатике пятиэтажный торговый комплекс с тремя подземными этажами, пытается через суд отменить запрет на проведение работ, выданный ДИАМ.

Об этом пишет "Киеввласть".

Ранее мы писали, что на Крещатике, 23Б реконструируют заброшенное сооружение, которое раньше было рестораном «Гималаи». Там хотят построить ТРЦ.

Впоследствии строительство по улице Крещатик 23-Б были остановлены, а заказчику и генподрядчику вынесены постановления по штрафам на сумму почти 5 млн грн.

Фото: «Эдельбург архитект»