Киеву окончательно вернули участки на Никольской Слободке. Там обустроят парк

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Ирина Маймур
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Общине Киева окончательно вернули два коммунальных земельных участка на Никольско-Слободской, 7–9.

Застройщик планировал построить там ЖК Sundance, сообщает общественная организация «Никольская Слободка».

Отмечается, что Верховный Суд отказал застройщику, «ЛВ-ХОЛДИНГ» и ООО «НОВАЯ СЛОБОДКА» в удовлетворении иска о возобновлении аренды этих участков.

Теперь на этом месте будет создан парк «Дикий Левый». Он протянется от моста «Метро» вдоль Никольской Слободки до урочища Горбачиха. Проект представили архитекторы и дизайнеры SBM Studio.

Напомним, что застройщик ООО «Новая Слободка» хотел построить по адресу Никольско-Слободская, 7–9 ЖК. Местные жители выступили против. Строительство было заморожено из-за судебных исков, однако через некоторое время возобновили, и на участок заехала строительная техника. Тогда коммунальщики и местные установили бетонные блоки и перекрыли проезд для техники. В конце концов, строительство приостановили и забор убрали.

В июне 2021 года суд окончательно запретил строительство высот на Никольской Слободке. А в ноябре Киевсовет проголосовал за создание парка вдоль Никольской Слободки. Активисты собрали средства для разработки концепции ревитализации прибрежных зон и заказали концепт парка «Дикий Левый» архитекторам из SBM Studio.

Фото: Елена Фатеева

Опубликовано: 28 августа 2023
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