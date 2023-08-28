Здание Лукьяновского парка городской железной дороги сохранят и отреставрируют

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Ирина Маймур
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Украинский девелопер Arricano, отвечающий за техническое наблюдение за строительством на улице Дегтяревской, 7А и 7А, сообщил, что сооружение Лукьяновского парка городской железной дороги сохранит и отреставрируют.

Об этом пишет издание 3m2.

«Официально сообщаем – здание Лукьяновского парка городской железной дороги будет сохранено и реставрировано согласно согласованному проекту, предусматривающему сохранение фасада, геометрических размеров, этажности и т.д.», – уверяют в компании.

В качестве подтверждения девелопер показал фотографии другой архитектурной памятки — здания электростанции Лукьяновской городской железной дороги. Она расположена на том же объекте строительства и уже находится на заключительном этапе реставрации.

Напомним, 22 августа активист Дмитрий Перов сообщил, что на Дегтяревской, 7Б проводят строительные работы и разбирают крышу здания Лукьяновского парка городской железной дороги.

Инспекторы Департамента охраны культурного наследия провели осмотр памятника и выписали предписание владельцу здания. Они отметили, что в феврале 2022 года разрешили выполнение работ по этому адресу, однако срок действия истек в июле 2023 года. Поэтому без продления этого разрешения любые строительные работы на площадке незаконны.

Фото: Arricano, Дмитрий Перов

Опубликовано: 28 августа 2023
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