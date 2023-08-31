У метро «Университет» прекратили обустройство наземного перехода

Возле станции метро «Университет» остановили строительство дублирующего наземного пешеходного перехода.

Об этом сообщил велоактивист Павел Постоенко

Патрульная полиция направила письмо представителям ЦОДР, где напомнила, что не давала согласия на создание наземного перехода на перекрестке бульвара Тараса Шевченко с улицей Пирогова.

«Уже месяц никаких проектов наземного перехода на рассмотрении в полиции нет, а обустроенные понижения на аллее бульвара так и останутся стоять без дела. Патрульная полиция ведь очень не хочет видеть этот переход», — добавил Павел Постоенко.

Ранее мы писали, что гендиректор Киевавтодора Александр Федоренко пообещал , что наземный переход возле метро Университет появится до конца 2023 года. В августе коммунальщики начали его обустраивать , однако без согласования патрульной полиции.

Фото: «Комментарии», Павел Постоенко