Возле станции метро «Университет» начали строить наземный переход

Возле станции метро «Университет» начали обустраивать дублирующий наземный пешеходный переход.

Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения изданию «Хмарочос».

Однако подготовительные работы стартовали без согласования патрульной полиции.

«Пока согласования от полиции нет, но мы надеемся, что в ближайшее время будет. Пока идут подготовительные работы», – отметил глава ЦОДР Александр Мищенко.

После согласования от правоохранителей переход будет построен через 3–4 дня, отметил он.

Отметим, что обустройство наземного перехода вблизи метро Университет обойдется ориентировочно в 1,8 млн грн.

Ранее мы писали, что Киевавтодор планирует обустроить наземный переход в метро «Университет» до конца 2023 года. Согласно решению городского совета, дорожники будут дублировать все подземные переходы наземными.

Напомним, что проект наземного пешеходного перехода в метро «Университет» был согласован на Общественном бюджете еще в 2019 году. Однако его не поддержала полиция: стражи порядка просят сделать правильную разметку и знаки, чтобы согласовать схему организации дорожного движения.

Фото: «Хмарочос», Павел Постоенко, Валентин Десятник