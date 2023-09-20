Скульптуру Дюймовочки на Троещине спасли от полного уничтожения и могут восстановить

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Ирина Маймур
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Недавно на Троещине начали сносить уникальную глазированную скульптуру Дюймовочки. Однако автор блога Russian modernism Дмитрий Соловьев смог спасти ее от полного уничтожения.

В настоящее время активист договаривается о восстановлении скульптуры, пишет он в своем Instagram.

Дюймовочка расположена на территории поликлиники №7 по улице Тараса Коваля, 18А. Это медучреждение уникально тем, что над его художественным убранством работало несколько мастеров в различных изобразительных техниках. Дюймовочка предположительно авторства гениального киевского художника монументалиста Эрнеста Коткова.

В 2014 году вандалы отбили скульптуре голову. Тогда поликлиника отреставрировала ее с помощью головы манекена. На этот раз медучреждение обратилось к коммунальщикам с просьбой снести скульптуру из-за жалоб местных на аварийность скульптуры.

Узнав о сносе Дюймовочки, Соловьев решил ее спасать.

«Друг прислал мне фото демонтажа, и я поехал на место происшествия спасать художественное произведение — вечером пятницы, с Подола на Троещину, не побоявшись пробок. Благодаря депутату Ксении Семеновой мне удалось связаться с директором поликлиники и уберечь скульптуру от дальнейшего разрушения», — рассказал активист.

Он согласовал с начальницей заведения, что коммунальщики не будут трогать скульптуру, а также ведет переговоры по ее восстановлению.

Расколотые элементы Дюймовочки находятся в поликлинике, чтобы уберечь их от дождя и воров.

Фото: Дмитрий Соловьев, Наталья Деревянко

Опубликовано: 20 сентября 2023
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