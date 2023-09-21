Консультативный совет Департамента культурного наследия одобрил снос исторического здания на Рейтарском

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Валерия Гуржий
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Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Департамента охраны культурного наследия КГГА одобрил проект реставрации дома на Рейтарской, 37 с износом дворовой части.

Об этом сообщила депутат Евгения Кулеба, а также заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов .

По словам Кулебы, руководитель компании НЕСТ Эмиль Соловьев представил проект реставрации фасада. Часть сносимого здания предлагают сохранить и повесить на ней табличку.

Также Перов отметил, что соответствующее решение было поддержано, несмотря на протесты присутствующей общественности, отмечавшей необходимость сохранения всего комплекса исторической застройки. Против сноса исторической застройки выступил только один член совета - Николай Вихарев, двое членов совета воздержались.

Как пишет депутат Киевсовета Ксения Семенова, в компании НЕСТ сказали: "Если общественность так возмущена, то мы кусок стены оставим в новом доме. Сможете ее трогать".

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Напомним, что 8 сентября строители возобновили демонтаж архитектурного памятника на Рейтарской, 37, несмотря на открытое уголовное производство. Ранее Департамент территориального контроля приостановил действие карты на нарушение благоустройства, а Национальная полиция открыла уголовное производство по факту разрушения объекта культурного наследия.

В апреле под видом реставрации на Рейтарской, 37начали сносить «дворовые здания» исторического памятника, также имеющего охранный статус. Стараниями активистов демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел повредить историческое здание.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 21 сентября 2023
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