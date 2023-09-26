Памятку на Рейтарской начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО

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Валерия Гуржий
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Дом на Рейтарской, 37, памятник истории и архитектуры начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО.

Об этом пишет "Цегла".

От работы техники начали трещать соседние дома, а местные жители вышли на улицу. Также на место приехали неравнодушные граждане и вызвали полицию, которая, по словам активистов, приехала не сразу.

В "Мапе реновации" сообщили, что уже уничтожен фасад третьего этажа.

Ранее мы писали, что Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Департамента охраны культурного наследия КГГА одобрил проект реставрации дома на Рейтарской, 37 со сносом дворовой части.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Напомним, что 8 сентября строители возобновили демонтаж архитектурного памятника на Рейтарской, 37, несмотря на открытое уголовное производство. Ранее Департамент территориального контроля приостановил действие карты на нарушение благоустройства, а Национальная полиция открыла уголовное производство по факту разрушения объекта культурного наследия.

В апреле под видом реставрации на Рейтарской, 37 начали сносить «дворовые здания» исторического памятника, также имеющего охранный статус. Стараниями активистов демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел повредить историческое здание.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Цегла

Опубликовано: 26 сентября 2023
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