YOD Group спроектировали первый кластерный город, который построят под Киевом

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Ирина Маймур
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Архитектурная студия YOD Group разработала проект первого кластерного города Vlasne Misto.

Как оно будет выглядеть, компания показала на своей фейсбук-странице.

Город-кластер появится в селе Дмитровка под Киевом. Его разместят на территории общей площадью 450 гектаров, где смогут поселиться 32 000 человек.

Проект YOD Group включает в себя коттеджи, таунхаусы, многоквартирные дома, несколько зон отдыха с гостевыми домиками, административные сооружения, офисы, коворкинги, школу, развлекательный центр с фудкортами и ресторанами и другую необходимую инфраструктуру.

Над архитектурной планировкой и дизайном YOD Group работали совместно с KUDIN architects.

Одним из центральных элементов концепции является вертикальная теплица. В ней будут выращивать зелень и овощи для жителей города в соответствии с современными экологическими стандартами и новейшими агротехнологиями.

Ранее мы писали, что YOD Group стали победителями международной дизайнерской премии Restaurant&Bar Design Awards 2022. Отметили их интерьер для днепровского заведения Deep Bar. В этом году студия попала в шорт-лист конкурса Restaurant & Bar Design Awards и в лонглист лучших проектов по версии издания об архитектуре и дизайне Dezeen. Оба раза – за дизайн отеля Hay Boutique Hotel в Полянице Ивано-Франковской области.

Фото: визуализации YOD Group

Опубликовано: 27 сентября 2023
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