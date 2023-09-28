Активисты начали круглосуточно охранять 200-летний дом на Подоле и памятник архитектуры на Рейтарской

800
Валерия Гуржий
share share

Чтобы остановить разрушение памятников, активисты организовали круглосуточные дежурства у памятника истории и архитектуры на улице Рейтарской, 37 и 200-летнего дома по улице Набережно-Крещатицкой, 13.

Об этом пишет Цегла.

Отмечается, что оба объекта культурного наследия оказались под угрозой уничтожения после признания по ним статуса памятников. Теперь активисты установили дежурство на объектах, чтобы не допустить продолжения их разрушения.

Напомним, экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины признал целостным памятником истории и архитектуры на улице Рейтарская, 37 и 37а.

Ранее мы писали, что утром 26 сентября дом на Рейтарской, 37, являющийся памятником истории и архитектуры начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО. По состоянию на утро уже успели уничтожить фасад третьего этажа.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Цегла

Опубликовано: 28 сентября 2023
share share
Главную героиню ленты "Бачення метелика" признали лучшей европейской актрисой Главную героиню ленты "Бачення метелика" признали лучшей европейской актрисой Суд обязал владельца дома-памятника на Андреевском спуске заключить охранный договор Суд обязал владельца дома-памятника на Андреевском спуске заключить охранный договор Возле Театральной отреставрировали старинный фонарь-указатель: фото Возле Театральной отреставрировали старинный фонарь-указатель: фото Куда пойти в Киеве 29 сентября-1 октября: Kalush Orchestra, винный фестиваль и кофейный поп-ап Куда пойти в Киеве 29 сентября-1 октября: Kalush Orchestra, винный фестиваль и кофейный поп-ап На Крещатике открылся магазин Rodovid с кофейней Rid На Крещатике открылся магазин Rodovid с кофейней Rid На Соломенке не будут зарисовывать мурал канадского художника рекламой водки На Соломенке не будут зарисовывать мурал канадского художника рекламой водки На территории МАУП строят высотку вместо реконструкции парка На территории МАУП строят высотку вместо реконструкции парка Суд отменил решение о застройке Галерного острова Суд отменил решение о застройке Галерного острова
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.