Активисты начали круглосуточно охранять 200-летний дом на Подоле и памятник архитектуры на Рейтарской

Чтобы остановить разрушение памятников, активисты организовали круглосуточные дежурства у памятника истории и архитектуры на улице Рейтарской, 37 и 200-летнего дома по улице Набережно-Крещатицкой, 13.

Об этом пишет Цегла.

Отмечается, что оба объекта культурного наследия оказались под угрозой уничтожения после признания по ним статуса памятников. Теперь активисты установили дежурство на объектах, чтобы не допустить продолжения их разрушения.

Напомним, экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины признал целостным памятником истории и архитектуры на улице Рейтарская, 37 и 37а.

Ранее мы писали, что утром 26 сентября дом на Рейтарской, 37, являющийся памятником истории и архитектуры начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО. По состоянию на утро уже успели уничтожить фасад третьего этажа.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Цегла