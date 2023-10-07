Когда будет расчищено озеро Синее: комментарий главного эколога столицы

На Виноградаре перестало существовать озеро Синее . Это произошло вследствие глобального заиления водоема и перекрытия притока грунтовой воды из подземных источников, а также из-за отсутствия дождей в течение двух месяцев.

КП «Плесо», которое является заказчиком будущих работ по восстановлению водного баланса озера Синее, провели на озере дополнительные инструментальные обследования.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный прокомментировал ситуацию и пообещал, что работы на озере обязательно будут проведены в этом году.

Он сообщил, что в феврале 2023 года Департамент обеспечил решение Киевсовета, которым был утвержден список природоохранных мероприятий в столице на 2023 год. Пункт №1 в нем — расчистка и благоустройство озера Синее.

После принятия депутатами решения было подписано распоряжение Киевской городской военной администрации. Этим решением осуществляется распределение средств. В рамках распределения было предусмотрено 35 миллионов на расчистку, ревитализацию и благоустройство озера Синее.

«Это распоряжение КМВА вышло в конце августа. После получения финансирования КП "Плесо" нужно завершить вопросы с проектными и другими документами, которые дают ему разрешение на работы. Проект прошел экспертную оценку влияния на окружающую среду. "Плесо" пообещало обществу, что после получения оценки влияния на окружающую среду они смогут в середине сентября приступить к объявлению закупки услуги подрядчика работ на "Прозорро". И в октябре приступить к работе», — комментирует Александр Возный.

Он указывает, что данный проект еще предстоит согласовать с Госагентством водных ресурсов и с Дерслужбой геологии и недр. Эти согласования затянулись по срокам.

6 октября от Госгеологии было получено согласование. Осталось получить его от Госагентства водных ресурсов. С их стороны ожидается положительное решение на следующей неделе, до 15 октября. После этого КП «Плесо» приступит к закупке услуг.

«Надеюсь, что работы по расчистке озера в этом году будут выполнены. По времени мы еще успеваем провести эти работы зимой, если не будет форсмажорных обстоятельств в стране», — уточнил Возный.

Ранее мы писали , что работы по спасению озера были запланированы еще на прошлый год, однако полномасштабное вторжение внесло коррективы. Обмелевшее озеро планируют расчистить на глубину 5 метров, восстановить его гидрологический режим через открытие подземных источников и наполнить водой естественным путем.