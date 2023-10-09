Киевляне призывают обязать застройщика восстановить дом-памятник на Рейтарской

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Валерия Гуржий
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Киевляне обратились к городским властям с призывом обязать застройщика восстановить незаконно поврежденный дом-памятник на Рейтарской, 37.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте КГГА.

Ранее мы писали, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на дом-памятник архитектуры на Рейтарской, 37 и запретил на участке проведение любых работ.

Напомним, чтобы остановить разрушение памятников, активисты организовали круглосуточные дежурства у памятника истории и архитектуры на улице Рейтарской, 37 и 200-летнего дома по улице Набережно-Крещатицкой, 13.

Утром 26 сентября дом на Рейтарской, 37, являющийся памятником истории и архитектуры начали демонтировать без согласования ЮНЕСКО. Тогда успели уничтожить фасад третьего этажа.

Дом на Рейтарской расположен вблизи Софии Киевской, он входит в охраняемую ЮНЕСКО буферную зону. На заседании комиссии стало известно, что проект ЮНЕСКО не согласовывали.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Цегла

Опубликовано: 09 октября 2023
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