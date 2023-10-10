Milk Bar разместят на фасаде историческую вывеску «Молоко», которую реставрировали активисты

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Наталия Габрух
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Заведение Milk Bar согласилось разместить на фасаде одного из заведений на улице Магнитогорская, 1-А историческую вывеску «Молоко». Об этом сообщает фонд «Имеет значение», занимающийся сохранением исторической архитектуры Киева.

В фонде комментируют, что искали людей, которые согласятся разместить вывеску у себя на здании, чтобы она стала доступна жителям Киева, а не пылилась на складе. На предложение откликнулось заведение Milk Bar.

Кроме того, Milk Bar предложили оплатить 50% от стоимости реставрационных работ. Пока что был организован демонтаж, и вывеска уже находится в мастерской реставраторов. В настоящее время они изучают проблемные места, оценивают повреждения и стоимость работ.

Фонд «Имеет значение» объявил сбор средств на реставрацию вывески. Присоединиться можно по ссылке.

Ранее мы писали, что волонтеры собирают средства на реставрацию дверей химфакультета университета Шевченко.

Фото: фонд «Має значення».

Опубликовано: 10 октября 2023
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