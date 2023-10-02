Как организация из Мариуполя, восстанавливает в Киеве исторические вывески 60-70-х годов

В Киеве хотят отреставрировать вывеску «Автостанция» на Подоле напротив Житнего рынка. Этим занимается движение "Має значення", основанное в Мариуполе. Активисты возобновили две киевские вывески 60-70-х годов, а также планируют реставрировать мозаику в центре города.

Мы пообщались с основателем фонда Ярославом Федоровским и координатором проектов Леонидом Мамашвили об уникальных киевских шрифтах, критике активистов и поддержке бизнеса в сохранении культурного наследия города.

Об истории создания

Ярослав Фёдоровский в Мариуполе. Фото: maieznachennia

Организация "Має значення" начала деятельность в 2019 году в Мариуполе. Ее основал продакт-менеджер Ярослав Федоровский, желавший сохранить историю родного города.

Активисты занимались реставрацией исторической двери, а также планировали восстанавливать мозаики в Мариуполе, но это не удалось осуществить из-за полномасштабного вторжения.

В настоящее время Ярослав живет в Киеве. После начала войны фонд "Має значення" в основном переключился на волонтерскую деятельность и сбор денег для военных. Однако в 2023 году активист решил вернуться в проект по сохранению городской культуры уже в Киеве.

“Я, как и любой другой приезжий, возможно, лучше ощущаю проблемы Киева, чем локальный житель, живущий здесь десятилетиями. Их здесь очень много. И они, прежде всего, связаны с архитектурой”, – отмечает Ярослав.

Однажды Ярослав поделился на работе идеей о реставрации вывески "Квіти" на Константиновской, 24, которую он часто видел во время прогулок. Коллега Леонид поддержал инициативу.

“Это было где-то в конце апреля 2023 года. Ярослав попросил меня найти подрядчиков, чтобы демонтировать и реконструировать эту вывеску, и я начал искать. Это был старт нашего взаимодействия и начало "Має значення" в Киеве, именно в контексте городских проектов", – рассказывает Леонид.

Меньше, чем за полгода, новая команда "Має значення" восстановила две вывески 60-70-х годов "Кольорові фото" и "Квіти" . В настоящее время команда занимается реставрацией вывески "Автостанція "Поділ".

"Мы планируем также организовать фотозону с новой отреставрированной вывеской и винтажной мебелью (В Мариуполе команда также делала тематические фотозоны на фоне отреставрированных дверей - БЖ)", - говорит Леонид.

Также планируется реставрация мозаичного панно "Українська пісня" возле Киевской оперы.

Об идее проекта

Активисты говорят, что хотят сохранить и развивать украинскую культуру: "Не постами в инстаграмме, не красивыми словами, а собственно действиями".

“У нас команда из людей, которые смотрят дальше коврика возле квартиры. Просто жить в городе и не делать ничего для него – это преступление. Вот поэтому мы объединились вокруг этого, потому что для нас важно сохранять архитектуру, мимо которой мы ходим. И у нас есть несколько вариантов. Первый – можем просто говорить, что все плохо, власть плохая, нет идей – и эта архитектура будет продолжать разрушаться. Второй – оставлять небольшие следы в истории. Вот этим мы и занимаемся", – объясняет Ярослав.

О команде

В центре фото – Ярослав Фёдоровский (слева) и Леонид Мамашвили

Сейчас киевская команда "Має значення" имеет 13 активных участников, из них двое - из Мариуполя.

“Сейчас мы в поиске людей из разных сфер. Нам нужны: дизайнер, фотографы, люди, которые помогут с монтажом-демонтажом, владельцы авто, которые могут отвезти вывеску на реставрацию, поэтому команда будет расширяться”, – говорит Леонид.

О финансировании

На реставрацию вывесок активисты собирают пожертвования от неравнодушных киевлян. Первая вывеска "Квіти" обошлась в 66 000 гривен. Реставрация второй – "Кольорові фото" на улице Межигорской, 34/22 вышла дороже – 90 тысяч гривен.

Сбор на реставрацию третьей вывески "Автостанція Поділ" продолжается, нужно собрать 75 000 грн. Руководство кафе "Автостанция" согласилось покрыть 50% стоимости реставрации.

“Мы понимаем, что у бизнеса сейчас тоже не очень хорошо обстоят дела, и прийти к ним с требованием “дайте нам деньги” – тоже не очень правильно. Мы поощряем, предлагаем частным предпринимателям присоединяться, и они приобщаются”, – рассказывает Леонид.

Два киевских кафе "Урбанисты Кафе" и "Информатика" также начали сбор денег. С каждого напитка, чая или кофе одна гривна направляется в фонд реставрации конкретной вывески.

“Они нам перечисляют, например, одну-две тысячи гривен. Это немного, но, в общем, это одна компания. А если их будет десять-двадцать?”, – объясняет Ярослав.

Зачем реставрировать вывески во время войны

Вывеску "Квіти" КП "Киевреклама" должна была снять в 2019 году. Однако это не произошло. А активистам удалось ее восстановить и привлечь внимание к вопросу сохранения вывесок с уникальными киевскими шрифтами и дизайном.

“Мы ищем новые смыслы в рамках войны. Плюс нам это нравится. Мы получаем огромный кайф от общения с нашей аудиторией. Да, у нас есть критика, хейтеры, однако подавляющее большинство публики восхищается тем, чем мы занимаемся. И это очень ценно, это мотивирует", – говорит Ярослав.

Параллельно с донейтами на сохранение вывесок фонд закрывает военные сборы, в частности, на рации и "Мавики".

"В первую очередь мы отбиваемся от нападающего и призываем донатить деньги на ВСУ. Однако есть причины, по которым мы все же просим приобщиться к нам и помогать с реставрацией: мы сейчас стараемся сохранить нематериальные ценности, украинскую культуру и язык", – объясняет Леонид.

О сохранении "советчины"

Организация реставрирует в Киеве вывески 60-70-х годов, из-за чего время от времени возникают дискуссии о целесообразности сохранения объектов советского периода.

"Эти люди не слишком глубоко вовлекаются в изучение нашей истории. Они поверхностно судят. Однако мы реагируем на них, разговариваем", – говорит Ярослав.

Активисты подчеркивают, что все восстановленные вывески – на украинском языке, а среди участников сообщества люди преимущественно 25-27 лет, всю жизнь прожившие в независимой Украине.

“Они не помнят Советского Союза, они даже 90-е еле вспомнят. Поэтому для них Советский Союз, как и для меня, это совершенно отвратительно.

Для нас важен скорее этот пласт, от которого мы, современные украинцы, пытаемся через нашу украинскую пропаганду отречься. Мол, ничего нашего не было: языка, государственного бизнеса, такого как "Квіти" или фотосалон "Кольорові фото". А о чем мы будем потомкам рассказывать? О том, что мы просто прожили 73 года под гнетом? Хорошо. А кто тогда производил эти вывески? Кто делал шрифты? Вот, например, "Кольорові фото", мне ни один интернет-ресурс не выдал этот шрифт. А он уникален, киевский. И это тоже кто-то сделал. Наша задача сохранить эту уникальность», – объясняет он.

О критике и сотрудничестве с активистами

Некоторые активисты раскритиковали “Має значення” за подсветку вывески “Квіти”, что по их словам, нарушает ее подлинность. Ярослав говорит, что до сих пор отношения с местными активистами не изменились, хотя попытки наладить коммуникацию были.

Я встречался с активистами, которые нас критиковали, но они больше относятся к критикам, а не тем, кто способен помочь что-то сделать физически. Мы провели даже не один час вместе за разговорами о планах. Но за эти три месяца мы сделали одну вывеску, собрали практически на вторую и уже беремся за третью. И еще у нас появился целый пул вывесок, которыми мы будем заниматься в 2023-2024 годах, а у них – ничего, хотя они обещали приобщиться к нашей деятельности. Это не наши люди, мы с ними не сотрудничаем”, – рассказывает Ярослав.

О сотрудничестве с местными властями

Ярослав Федоровский вместе с депутатом Киевсовета Ксенией Семеновой

Леонид отмечает, что в работе с вывесками пока проблем с властями города не встретили. Напротив, разрешения на демонтаж и реставрацию давали достаточно быстро.

“В целом к любой организации мы подходим без требований “отреставрируйте нам это”, мы больше за диалог. Нас интересует сотрудничество, мы не считаем, как некоторые активисты, что там все условно негодяи и коррупционеры. За счет мягкого подхода нам удается строить этот диалог и получать все необходимые разрешения, чтобы не было потом никаких юридических проблем”, – объясняет Леонид.

Активисты утверждают, что пытаются построить организацию в первую очередь как платформу, которая объединяет людей, а не конкурирует с кем-то.

"Потому что без власти работать нельзя, с ней можно воевать, иногда даже нужно, но с ней нужно и сотрудничать, искать контакты", – говорит Ярослав.

О трудностях

Наибольшие трудности, возникающие в “Має значення” – это переговоры и получение разрешений от владельцев.

"Например, мы пытались получить разрешение от бизнеса, который завис еще в 90-х годах. Они смотрят на нас как на угрозу, потому что мы можем принести им публичность, а мы приносим публичность, которая им не нужна. И вот когда они понимают, что я пришел с добром и ценностью для них самих, они становятся более открытыми. То есть, это трудности, но мы научились с ними работать”, – рассказывает Ярослав.

О планах

Пока команда пытается определить, какие вывески брать в работу первыми, ведь многие из них расположены не только в туристических местах, но и на ДВРЗ, Троещине, Шулявке.

“Мы хотим отреставрировать все вывески, до которых дотянемся по всему Киеву. Пока мы сфокусированы на Подоле, потому что это исторический район. Здесь люди любят гулять. До спальных районов, где есть старые вывески, мы дойдем, когда сможем масштабировать проект. Есть запрос от местных людей, которые хотели бы, чтобы там было больше интересных мест”, – отмечает Леонид.

Также параллельно команда будет заниматься мозаикой "Українська пісня".

Панно Украинская песня на ул. Богдана Хмельницкого

“Этот проект очень сложный, он крутой, он общественно важный. Если мы говорим о Киеве, как о самом лучшем городе на Земле, или о приятном месте, где мы хотим жить дальше, то мы должны начинать с того, что у нас расположено под носом. А под носом у нас находятся исторические руины, причем не с советскими гербами, флагами и остальными, а вполне патриотическая мозаика, где есть красивая девушка и симпатичный парень, но, к сожалению, она находится в таком состоянии, что хочется плакать.

Поэтому патриотизм, с нашей точки зрения, начинается с этого. И мы активно участвуем в том, чтобы эту мозаику сохранить”, – заключают активисты.