Борьба за 90-летний каштан на Пейзажной аллее: директор музея все еще отказывается от его лечения

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Наталия Габрух
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Лечение 90-летнего каштана у Пейзажной аллеи все еще стоит под вопросом. Директор музея истории Украины, хотя предварительно согласился, отказывается разрешить лечить дерево и не хочет брать на себя ответственность. Об этом сообщает депутатка Евгения Кулеба.

Она напоминает, что деньги на лечение дерева собирал весь Киев, а также очень активно общалась и лично ходила к директору музея актриса Ольга Сумская.

«К сожалению, он имеет акт, в котором каштан признан аварийным. К сожалению, согласно нашему законодательству, аварийные деревья нужно удалять», — пишет Евгения Кулеба.

Однако уже известен вывод ботанического сада Гришко о том, что каштан можно и нужно лечить. Арбористы Владимир Ветроградский и его коллега из Польши Piotr Tyszko-Chmielowiec также видят очень конкретный путь спасения дерева.

«Видимо, это дерево имело очень особую прошлую жизнь, если сейчас за него врывается весь город», — добавляет Евгения Кулеба.

Ранее мы писали , что 12 сентября на Пейзажной аллее работники «Киевзеленстроя» хотели срезать 90-летний каштан по заказу Музея истории Украины. Препятствием им стали арборист Владимир Ветроградский и депутатки Ксения Семенова и Евгения Кулеба, уже несколько месяцев боровшиеся за сохранение исторического дерева.

В конце концов, уговорить администрацию музея отсрочить спиление удалось актрисе Ольге Сумской, которая поддержала инициативу активистов. На лечение дерева начали сбор средств.

Впоследствии Руководство Национального музея истории Украины и Федор Андрощук заявили, что подадут в суд на КО "Киевзеленстрой", если предприятие не спилит 90-летний каштан у Пейзажной аллеи. Ольга Сумская пыталась попасть на прием к директору, но он сказал, что будет общаться только через юристов и официальные письма.

Фото: Настя Глущенко .

Опубликовано: 11 октября 2023
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