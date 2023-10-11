Волонтеры восстановили гостомельскую школу, разрушенную россиянами

Команда волонтеров благотворительного фонда «ГУРТУМ» возобновила гостомельскую начальную школу, пережившую две войны и российскую оккупацию. В восстановлении помогали также волонтеры из-за границы.

В первые несколько недель полномасштабного вторжения территорию школы повредило тремя русскими снарядами и множеством обломков. Впоследствии руководством школы было принято решение о ее сносе.

Повреждения были значительными, ведь был поврежден фасад, разрушены крыши, выбиты окна, уничтожен пол, повреждены электричество и водоснабжение. Об этом узнали в благотворительном фонде "ГУРТУМ" и решили помочь с восстановлением.

Процесс длился больше года. Пока волонтеры убирали территорию, устанавливали окна и обустраивали классы, директор и учителя школы продолжали работать. Рабочее место обустроили в кабинете, который единственным не получил повреждений.

Теперь школа называется Petite Ecole, что переводится с французского как «маленькая школа». В начале сентября она снова заработала и приняла учеников. Также на территории школы появилось оригинальное укрытие от вражеских обстрелов в виде сказочного домика Гобитов.

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