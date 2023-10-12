Летнюю площадку ресторана Boho, занимавшую весь тротуар, начали демонтировать

В Печерском районе Киева приступили к демонтажу летней площадки ресторана Boho.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

Как сообщили в КГГА «Экономическая правда», площадка ресторана Boho содержит признаки капитального сооружения. Поэтому городские власти выдали владельцу предписание на демонтаж.

«Собственник, ФЛП Ростислав Ручко, направил письмо на КП о демонтаже указанного объекта собственными силами до 15 октября», — отметил директор департамента территориального контроля города Киева.

Ранее мы писали, что полиция оштрафовала ресторан Boho на Печерске за работу во время комендантского часа.

Фото: Михаил Ткач