Для строительства новой школы и детского сада в Ворзеле могут вырубить около 300 деревьев

В Ворзеле расчищают площадку для строительства начальной школы и садика. Ворзельские экоактивисты подсчитали, что для этого срубят 280 деревьев. Общественная инициатива ECO BUCHA поинтересовалась ходом работ. Об этом сообщает Ирина Садовая в соцсетях.

Ирина Садовая пишет, что с другой стороны местной школы уже выстроены заборы и активно рубятся деревья. По официальному сообщению , там будет современный сад/школа за 110 млн грн, выделенных Кабмином.

По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, это будет инклюзивное заведение, где будет создано безбарьерное пространство и современные условия для всех детей. А также учтут все стандарты строительства для максимальной сохранности окружающей среды.

«И мы даже готовы поверить в "максимальную сохранность окружающей среды", но для этого общественность хочет по крайней мере посмотреть на проект будущего заведения. Обычно на строительных площадках вывешена хотя бы официальная картинка строящегося объекта. Здесь такой мы не увидели. Жителям Ворзеля этот проект не представляли, не знакомили. Хотя именно их дети и внуки здесь будут учиться», — комментирует Ирина Садовая.

Община интересуется, будет ли в новой Ворзельской начальной школе искусственное озеленение или хотя бы частично сохранится то, что существует еще сегодня? Максимально ли впишут авторы проекта здоровые деревья Ворзельского парка в территорию будущего детского образовательного учреждения? Будет ли оптимален баланс между потребностями строительства и сохранением живых деревьев вокруг?

«Вряд ли кому-нибудь захочется рассказывать своим детям, что они учатся на месте гибели трехсот деревьев...», — пишет Ирина Садовая.

Ранее мы писали , что в Буче построят новую школу и детсад.

Фото: Ирина Садовая.