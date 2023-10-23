На стенах 9 корпуса КПИ планируют нарисовать мурал: вот визуализации

На стены 9 корпуса КПИ планируется нанести патриотический мурал. Сейчас выбирают из пяти вариантов. Об этом сообщает Хмарочос.

В июне появился парк «Непокоренных» рядом с 9 корпусом, который посвятили КПИшникам и КПИшницам, защитникам Украины. Впоследствии после этого возникла идея нанести патриотический мурал на стенах здания. Выделить на это средства и выполнить работы должна Соломенская РГА.

На первом варианте мурала предлагается изобразить вклад КПИ в оборону страны. На рисунке разместили: беспилотники, ракеты, электронные схемы. Композиция насыщена эмблемами, символами и аббревиатурами – «армилярными сферами», «квадратом гения» и т.д. Со стороны изображен Архистратиг Михаил.

На втором варианте предлагают разместить роспись на горизонтальной стене с изображением корпуса КПИ №1 в неоготическом стиле, а также орнаментами и противотанковыми ежами.

Третий вариант — «пророческие стихи» Тараса Шевченко. На рисунке будет использован шрифт «Kobzar КБ», созданный на основе почерка поэта.

Другие варианты повторяют первый с добавлением разной символики. Эскизы разрабатывали на кафедре графики.

Как известно, студенты и студентки КПИ отказались от нанесения мурала на стены 9 корпуса, но появляются новые варианты рисунков.

«В общем, студенты и студентки КПИ вообще не хотят мурала. Они с уважением относятся к модернистской архитектуре корпуса, кроме того, уже создан парк "Непокоренных"», — комментирует депутатка Евгения Кулеба.

Ранее мы писали , что на Позняках появился мурал, посвященный воинам-добровольцам.

Фото: Хмарочос.