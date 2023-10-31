Евгения Фуллен начала рисовать запрещенный мурал на памятке модернизма в Киеве

Художница Евгения Фуллен снова начала рисовать мурал в Киеве. На этот раз очертания нового рисунка появились на здании, выполненном по проекту выдающегося украинского архитектора Эдуарда Бильского. Об этом сообщает в соцсетях Дмитрий Соловьев.

Как известно, недавно Департамент охраны культурного наследия запретил художнице рисовать мурал на стене дома, имеющего охранный статус. Евгению Фуллен обязали зарисовать мурал за свой счет.

Но после запрета художница начала рисовать тот же рисунок на стене хореографической школы №1 в жилом массиве Виноградарь, построенную в 1984 году.

«Школа является одним из самых выразительных сооружений массива. Она покрыта коричневой керамической плиткой и имеет большое количество объемов и форм. Вертикальные узкие окна, закругленные углы, стены-ребра, выполняющие функцию солнцерезов, а также вход, который украшаюшает арка, центральная часть композиции. Эта школа — едва ли не последнее здание на Виноградаре, сохранившее свой аутентичный вид», — пишет Дмитрий Соловьев.

Он также предлагает вообще запретить Евгении Фуллен рисовать муралы и даже возбудить уголовное дело.

Ранее мы писали , что комиссия КГГА поддержала петицию против хаотического создания муралов.

Фото: Дмитрий Соловьев, Евгения Кулеба.