Мурал на стене исторического дома в центре Киева зарисуют за счет художницы

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Валерия Гуржий
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На улице Сечевых Стрельцов, 31 закрасят мурал за счет художницы Евгении Фурман, по эскизу которой его начали создавать.

Соответствующее решение приняла консультативная комиссия Департамента охраны культурного наследия, сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Ранее мы писали, что на здании в центре Киева, имеющем охранный статус, фотохудожница Евгения Фуллен начала рисовать мурал. Возмущенные жители вызвали полицию и остановили работу. Впоследствии художница обновила эскиз. На нем также изображены Квазимодо и Эсмеральда на фоне Собора Парижской Богоматери.

Жители категорически против того, чтобы мурал Евгении рисовали на их доме. Также оба эскиза не подтверждали и не поддерживали ни Департамент охраны культурного наследия, ни Шевченковская РГА.

После случая с муралом на Сечевых Стрельцов киевляне зарегистрировали петицию против согласования новых муралов.

Фото: Евгения Кулеба

Опубликовано: 26 октября 2023
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