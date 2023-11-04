Эскиз мурала Евгении Фуллен на Виноградаре зарисовали коммунальщики. Об этом сообщает издание ТиКиїв.

Как известно, художница Евгения Фуллен недавно снова начала рисовать мурал в Киеве. Очертания нового рисунка появились на здании, выполненном по проекту выдающегося украинского архитектора Эдуарда Бильского на Виноградаре.

Местные жители отреагировали и облили краской незаконченный мурал. Некоторые киевляне предложили запретить Фуллен творить в столице или даже возбудить уголовное дело.

Ранее мы писали , что мурал на стене исторического дома в центре Киева зарисуют за счет художницы.

Фото: ТиКиїв.