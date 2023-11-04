Студенты КПИ против мурала на стенах 9 корпуса, но эскизы продолжают рассматривать

На стены 9 корпуса КПИ планируется нанести патриотический мурал. Сейчас выбирают из пяти вариантов.

Однако студенческий совет КПИ выступает против нанесения мурала.

«Несмотря на компетентные замечания и огласку в медиа, эскизы передали ученым советам факультетов, где выбирают варианты эскизов и часто даже не рассматривают вариант проголосовать против идеи мурала», — комментируют в студсовете.

Студенческий совет КПИ высказал свою официальную позицию – они выступают против нанесения мурала на стенах 9 учебного корпуса. По мнению студсовета, создание мурала исказит архитектурный ансамбль, а мурал, как форма мемориала, не способен выполнять памятную цель.

В студсовете призывают студентов не стесняться и в случае опросов громко и заметно настаивать, что вопрос не в выборе эскиза, а в недопустимости этих рисунков на корпусе.

Как известно, искусствоведы и архитекторы ранее собирали подписи под открытым письмом против мурала на 9 корпусе КПИ.

Ранее мы писали , что Евгения Фуллен начала рисовать запрещенный мурал на памятнике модернизма в Киеве.

Фото: Хмарочос.