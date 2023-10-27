Архитекторы и искусствоведы собирают подписи против мурала на бруталистском корпусе КПИ

Искусствоведы и архитекторы собирают подписи под открытым письмом против мурала на 9 корпусе КПИ.

В письме они аргументируют свою позицию и рассказывают, почему не стоит разрисовывать корпус.

Архитектор Евгения Губкина утверждает, что "Комплекс зданий КПИ является одним из лучших примеров брутализма в Украине".

Корпус КПИ №9 — часть архитектурного ансамбля Киевского политехнического института, который спроектировал выдающийся украинский архитектор Владимир Лиховодов. Стены здания облицованы белым травертином, который является достаточно дорогим материалом, и покраска поверх него выглядит как минимум нецелесообразной и абсурдной. Здание не нуждается в каких-либо вмешательствах, кроме бережной очистки поверхности стен», - объясняет Инга Леви, художница и куратор реставрации мозаик.

Историкиня искусства Евгения Маляр отмечает, что: "Мода на муралы была временным спекулятивным явлением, которое уже давно не актуально, и во многих странах Европы прослеживается тенденция к их уничтожению, поскольку они искажают городское пространство».

Ранее мы писали, что На стены 9 корпуса КПИ планируется нанести патриотический мурал. Выбирают из пяти вариантов.

Как известно, студенты и студентки КПИ отказались от нанесения мурала на стены 9 корпуса, но появились новые варианты рисунков.

«В общем, студенты и студентки КПИ вообще не хотят мурала. Они с уважением относятся к модернистской архитектуре корпуса, кроме того, уже создан парк "Непокоренных"», — комментирует депутатка Евгения Кулеба.

Фото: Открытое письмо КПИ