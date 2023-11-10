Обелиск на Галицкой площади планировали взорвать управляемый взрыв

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Валерия Гуржий
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Советский обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади в Киеве планировали снести управляемый взрыв.

Об этом в эфире KyivFM сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"Была идея снести обелиск, убрать. Когда строители, инженеры начали работать и задались вопросом, а как же это сделать. Он 42 метра, он огромный, то был предложен метод управляемого взрыва, как это было в Риге. Но когда в стране война, Галицкая площадь очень густонаселена, поэтому решили, что нецелесообразно производить управляемый взрыв почти в центре города", - пояснила она.

Напомним, что обелиска в честь города-героя Киева без советской звезды планируют придать новые смыслы.

Ранее мы писали, что звезда, которую демонтировали с обелиска «Город-герой Киев», перевезли на площадку для хранения Государственного музея авиации Антонова.

Опубликовано: 10 ноября 2023
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