Обелиск на Галицкой площади планировали взорвать управляемый взрыв

Советский обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади в Киеве планировали снести управляемый взрыв.
Об этом в эфире KyivFM сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.
"Была идея снести обелиск, убрать. Когда строители, инженеры начали работать и задались вопросом, а как же это сделать. Он 42 метра, он огромный, то был предложен метод управляемого взрыва, как это было в Риге. Но когда в стране война, Галицкая площадь очень густонаселена, поэтому решили, что нецелесообразно производить управляемый взрыв почти в центре города", - пояснила она.
Напомним, что обелиска в честь города-героя Киева без советской звезды планируют придать новые смыслы.
Ранее мы писали, что звезда, которую демонтировали с обелиска «Город-герой Киев», перевезли на площадку для хранения Государственного музея авиации Антонова.