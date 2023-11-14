Заказчик строительства отрицает, что ведет работы в Соломенском ландшафтном парке

ООО «Смарт-Девелопмент», являющееся заказчиком строительства апарт-комплекса CitiZen вблизи Соломенского ландшафтного парка, заявляет, что строительство объекта ведется в непарковой зоне.

По словам представителей заказчика строительства, этот участок предназначен для строительства. Там с 1965 года размещалось автотранспортное предприятие (гаражи и СТО). Впоследствии ООО «Смарт-Девелопмент» получили МУО (градостроительные условия и ограничения), а также разрешение на выполнение строительных работ.

Как известно, в октябре из-за строительства комплекса CitiZen возле Соломенского ландшафтного парка начало разрушаться асфальтное покрытие , часть которого тогда съехала в котлован.

В ООО «Смарт-Девелопмент» заявляют, что работы по устранению последствий оползня продолжаются. Склон укреплен застройщиком в соответствии с письменными рекомендациями КП «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (КП «СУППР») и УЗН Соломенского района, являющегося балансодержателем Ландшафтного парка.

«В настоящее время выполняется подготовка к работам по восстановлению пешеходных дорожек. Они будут выполнены в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях», — сообщают в ООО «Смарт-Девелопмент».

Также застройщик удалял зеленые насаждения вблизи территории строительной площадки. В ООО «Смарт-Девелопмент» уверяют, что удаление насаждений (кустарников, поросли, сухостоя, самосева и т.п.), за которые уплачена восстановительная стоимость согласно акту, происходит исключительно на территории строительной площадки, не являющейся территорией парка. По словам заказчика строительства, об этом свидетельствуют кадастровые номера земельных участков отведенных под строительство.

Ранее мы писали, что киевляне призывают городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка, заключенный между Киевским городским советом и ООО «Смарт-Девелопмент», и вернуть часть зеленой зоны, находящейся в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку.

Они заявляют, что за годы своего существования Соломенский ландшафтный парк потерял около 5 га своей площади, а решение по кадастровому делу № К-32678 по отводу земельного участка для эксплуатации парка до сих пор не принято.