В Соломенском парке произошел оползень: фото

Из-за незаконного строительства комплекса CitiZen возле Соломенского ландшафтного парка начало разрушаться асфальтное покрытие, часть уже съехала в котлован.

Известно, что вплоть до Соломенского ландшафтного парка по улице Шаповала 1-3 строят апарт-комплекс CitiZen .

Еще в 2019 году застройщик получил градостроительные условия и ограничения на строительство апартаментов, но фактически начал строить жилой комплекс.

Против застройки выступают местные жители. Они объединились в общественную организацию «Сохраним Соломенский парк».

В настоящее время участок под строительство апарт-комплекса CitiZen частично заступает на земли, которые входят в программу развития зеленых зон города и являются частью парка.

Общественная организация «Сохраним Соломенский парк» представила концепцию Soloma Sport – современного спортивного комплекса на открытом воздухе возле Соломенского парка, который можно обустроить вместо застройки.

Ранее мы писали , что общине Киева вернут 4 га земли, на которой строят ЖК «Академ-Квартал».

Фото: Los Solomas. Киев.